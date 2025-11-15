РФ провалила очередной срок захвата Купянска – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече ключевых руководителей всей сферы обороны и безопасности Украины. В частности, участники заслушали доклады ГУР и Службы внешней разведки.

«Кирилл Буданов доложил по ситуации на угрожающих направлениях фронта, по военным приготовлениям России и срокам, на которые рассчитывает оккупант. Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в который раз были перенесены. Олег Иващенко доложил о политической ситуации в России, настроениях в их обществе и в окружении руководителя государства-агрессора, а также экономической ситуации. Выводы сделаны», — написал президент.

Он отметил, что во время встречи определили основные направления защиты страны в ближайшие недели, также дополнили план оборонных мероприятий на зимние месяцы.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) информировали о продвижении Сил Обороны на двух направлениях в Харьковской области. По данным аналитиков, украинские войска недавно продвинулись к северу от Песчаного (юго-восточнее Купянска). Также СОУ атаковали российские позиции в центре Купянска. Кроме этого, украинские воины недавно имели успех на Боровском направлении.

Накануне начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона заявлял, что за последнюю неделю количество личного состава врага в Купянске сократилось. По его данным, в городе находится до 50 оккупантов. Он также рассказывал, что параллельно противник пытается действовать не в самом Купянске, а к югу и к юго-востоку от него.