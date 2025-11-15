РФ провалила визначений термін захоплення Куп’янська – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч ключових керівників усієї сфери оборони та безпеки України. Зокрема, учасники заслухали доповіді ГУР і Служби зовнішньої розвідки.

«Кирило Буданов доповів по ситуації на загрозливих напрямках фронту, по військових приготуваннях Росії та строках, на які розраховує окупант. Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені. Олег Іващенко доповів щодо політичної ситуації в Росії, настроїв у їхньому суспільстві та в оточенні керівника держави-агресора, а також щодо економічної ситуації. Висновки зроблені», – написав президент.

Він зазначив, що під час зустрічі визначили основні напрямки захисту країни протягом найближчих тижнів, також доповнили план оборонних заходів на зимові місяці.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) інформували про просування Сил Оборони на двох напрямках на Харківщині. За даними аналітиків, українські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного (південний схід від Куп’янська). Також СОУ атакували російські позиції у центрі Куп’янська. Крім цього, українські воїни нещодавно мали успіх на Борівському напрямку.

Напередодні начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону заявляв, що за останній тиждень кількість особового складу ворога у Куп’янську скоротилася. За його даними, у місті знаходиться до 50 окупантів. Він також розповідав, що паралельно супротивник намагається діяти не в самому Куп’янську, а на південь та на південний-схід від нього.