Live

Чем бил враг по Харьковщине за прошедшие сутки: данные Синегубова

Происшествия 09:05   15.11.2025
Виктория Яковенко
Чем бил враг по Харьковщине за прошедшие сутки: данные Синегубова Фото: последствия обстрела села Лютовка/Олег Синегубов

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись девять населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела в Лозовой пострадал 59-летний мужчина.

Армия РФ выпустила на регион восемь КАБов, 14 БпЛА типа «Герань-2», три FPV-дрона, тип еще девяти беспилотников устанавливают.

В результате ударов в селе Лютовка повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети,

в селе Черкасские Тишки повреждены два автомобиля, в Липцах — одна машина, в Ольшанах — многоквартирный дом и электросети,

в Лозовском районе повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, четыре гражданских предприятия, два автомобиля и ветеринарная лаборатория.

Напомним, ранее сообщалось, что 80-летняя жительница приграничного села Гоптовка Дергачевской громады погибла в результате детонации российского FPV-дрона 14 ноября.

Читайте также: Российский дрон убил полицейского на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу
14.11.2025, 12:48
Переезд на Салтовке закроют для транспорта и изменят маршруты трамваи
Переезд на Салтовке закроют для транспорта и изменят маршруты трамваи
14.11.2025, 18:23
Новости Харькова – главное за 15 ноября: успехи СОУ, ночная атака на Лозовую
Новости Харькова – главное за 15 ноября: успехи СОУ, ночная атака на Лозовую
15.11.2025, 10:02
Как будут отключать свет в Харькове и области 15 ноября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 15 ноября — график
14.11.2025, 20:26
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
13.11.2025, 20:35
Ночью Лозовую атаковали БпЛА: о перебоях с теплоснабжением заявил Зеленский
Ночью Лозовую атаковали БпЛА: о перебоях с теплоснабжением заявил Зеленский
15.11.2025, 10:00

Новости по теме:

14.11.2025
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар, угрозы вдове-ресторатору
14.11.2025
РФ обстреляла газовщиков, которые ехали восстанавливать поврежденный газовод
14.11.2025
Ночью оккупанты массированно обстреляли Чугуев, начался пожар
14.11.2025
Порядка 40 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов
14.11.2025
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Чем бил враг по Харьковщине за прошедшие сутки: данные Синегубова», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2025 в 09:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись девять населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".