Чем бил враг по Харьковщине за прошедшие сутки: данные Синегубова

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись девять населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела в Лозовой пострадал 59-летний мужчина.

Армия РФ выпустила на регион восемь КАБов, 14 БпЛА типа «Герань-2», три FPV-дрона, тип еще девяти беспилотников устанавливают.

В результате ударов в селе Лютовка повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети,

в селе Черкасские Тишки повреждены два автомобиля, в Липцах — одна машина, в Ольшанах — многоквартирный дом и электросети,

в Лозовском районе повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, четыре гражданских предприятия, два автомобиля и ветеринарная лаборатория.

Напомним, ранее сообщалось, что 80-летняя жительница приграничного села Гоптовка Дергачевской громады погибла в результате детонации российского FPV-дрона 14 ноября.

