Чем бил враг по Харьковщине за прошедшие сутки: данные Синегубова
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись девять населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела в Лозовой пострадал 59-летний мужчина.
Армия РФ выпустила на регион восемь КАБов, 14 БпЛА типа «Герань-2», три FPV-дрона, тип еще девяти беспилотников устанавливают.
В результате ударов в селе Лютовка повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети,
в селе Черкасские Тишки повреждены два автомобиля, в Липцах — одна машина, в Ольшанах — многоквартирный дом и электросети,
в Лозовском районе повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, четыре гражданских предприятия, два автомобиля и ветеринарная лаборатория.
Напомним, ранее сообщалось, что 80-летняя жительница приграничного села Гоптовка Дергачевской громады погибла в результате детонации российского FPV-дрона 14 ноября.
Читайте также: Российский дрон убил полицейского на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, Олег Синегубов, пострадал, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Чем бил враг по Харьковщине за прошедшие сутки: данные Синегубова», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 ноября 2025 в 09:05;