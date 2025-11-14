80-летняя жительница Харьковщины нашла у подъезда российский FPV и погибла
80-летняя жительница приграничного села Гоптовка Дергачевской громады погибла в результате детонации российского FPV-дрона 14 ноября.
Как сообщил глава громады Вячеслав Задоренко, происшествие случилось около 9:00.
«Пожилая женщина, пренебрегая собственной жизнью и здоровьем, взяла российский дрон, который взорвался у нее в руках. Гражданка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте», — написал Задоренко.
Как уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, FPV пенсионерка обнаружила возле подъезда дома.
Правоохранители подчеркивают: при обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним и не трогать руками. О находке следует немедленно сообщить в ближайший отдел полиции или по номерам 102 или 101.
Как сообщала МГ «Объектив», три человека погибли и один был травмирован из-за удара российского FPV-дрона по мотоблоку в Боровской громаде 13 ноября. Транспортным средством воспользовались местные жители, чтобы добраться до Боровой. Ехали получить пенсию и гуманитарную помощь. Россияне атаковали гражданских вблизи села Новоплатоновка. Две женщины погибли на месте, мужчину с тяжелыми ранениями пытались довезти до больницы, но он скончался в «скорой».
