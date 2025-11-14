Live

80-річна мешканка Харківщини знайшла біля під’їзду російський FPV і загинула

Події 17:44   14.11.2025
Олена Нагорна
80-річна мешканка Харківщини знайшла біля під’їзду російський FPV і загинула

80-річна мешканка прикордонного села Гоптівка Дергачівської громади загинула внаслідок детонації російського FPV-дрона 14 листопада.

Як повідомив голова громади Вячеслав Задоренко, подія сталася близько 9:00.

«Літня жінка, нехтуючи власними життям та здоров’ям, взяла російський дрон, який вибухнув у неї в руках. Громадянка отримала несумісні з життям травми і померла на місці», — написав Задоренко.

Як уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області, FPV пенсіонерка виявила біля під’їзду будинку.

Правоохоронці наголошують: при виявленні підозрілих предметів не наближатись до них та не чіпати руками. Про знахідку слід негайно повідомити до найближчого відділу поліції або за номерами 102 чи 101.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, три людини загинули і ще одна була травмована через удар російського FPV-дрона по мотоблоку в Борівській громаді 13 листопада. Транспортним засобом скористалися місцеві жителі, щоб дістатися Борової. Їхали отримати пенсію та гуманітарну допомогу. Росіяни атакували цивільних поблизу села Новоплатонівка. Дві жінки загинули на місці, чоловіка з тяжкими пораненнями намагалися довезти до лікарні, але він помер у «швидкій».

Автор: Олена Нагорна
