На Харківщині FPV вбив цивільних і задихнулася дитина – підсумки 13 листопада

Російський FPV-дрон убив трьох цивільних у Борівській громаді. Дитина загинула під час пожежі в Ізюмі. Яйця б’ють рекорди за швидкістю здорожчання. Харків’янам порадили, куди нести вживані речі. Туристи з Харкова заблукали у Карпатах. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 13 листопада.

Транспортним засобом скористалися місцеві жителі, щоб дістатися до Борової. Їхали отримати пенсію та гуманітарну допомогу. Росіяни атакували цивільних поблизу села Новоплатонівка, повідомила облпрокуратура. Дві жінки загинули на місці, чоловіка з важкими пораненнями намагалися довезти до лікарні, але він помер у «швидкій». Одна людина травмована й отримує медичну допомогу.

Під час гасіння загоряння виявили непритомного підлітка. 13-річний хлопчик був у задимленому приміщенні – на першому поверсі триповерхового будинку. Дитину винесли на свіже повітря та намагалися реанімувати. Але постраждалий помер дорогою до лікарні, повідомили в ДСНС.

За даними Головного управління статистики, за місяць (у жовтні порівняно з вереснем) ціни на цей продукт зросли на понад 14%. І в листопаді цей процес не загальмував. Також в облстаті відзначили, що в жовтні додали в ціні безалкогольні й алкогольні напої, сигарети, сир, риба, олія, молоко та хліб. При цьому статистика зафіксувала здешевшання перевезень на залізничному транспорті майже на 7%, а також зниження цін на фрукти, цукор, масло й макарони.

У кожному районі міста працюють пункти «Допоможи ближньому», відзначили в мерії. Вони знаходяться в терцентрах соцпослуг. Адресу найближчого можна знайти на мапі, що є на сайті МГ «Об’єктив». Там також вказані телефони, за якими можна уточнити потреби. Одяг і взуття приймають у чистому та охайному вигляді, придатними для використання. Крім того, завжди актуальною є потреба в засобах особистої гігієни та побутовій хімії. За цими ж адресами можуть звертатися ті, хто потребує допомоги. Працюють пункти по буднях із 9:00 до 15:00, перерва – з 12:00 до 13:00.

25-річний чоловік і його колега заплуталися в місцевості при спробі зійти на гору Степанець у Верховинському районі, розповіли в ДСНС Івано-Франківщини. Вони звернулися по допомогу до надзвичайників з Верховини, які витратили на рятувальну операцію кілька годин. Мандрівників знайшли та супроводили до населеного пункту, звідки ті вирушали.

