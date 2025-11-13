Робота в Харкові та області: кому пропонують 56 тис. грн на місяць (вакансії)

Станом на 13 листопада на Харківщині актуальні 2966 вакансій, повідомили в ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря фізичної та реабілітаційної медицини із зарплатою 56 тисяч гривень. Керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва матиме 50 тисяч, а водій автотранспортних засобів – 40 тисяч.

Начальник служби зароблятиме 31790 гривень, монтажник – 30 тисяч, оператор лінії у виробництві харчової продукції – 29990, фрезерувальник – 26 тисяч, начальник бюро – 25 тисяч, терапевт мови і мовлення – 20 тисяч, рентгенолаборант – 19990.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

