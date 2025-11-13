Live

Осінні посадки: де на Харківщині купити бюджетні саджанці

Суспільство 18:56   13.11.2025
Олена Нагорна
Осінні посадки: де на Харківщині купити бюджетні саджанці

Понад 150 різновидів декоративних рослин можна придбати у державних надлісництвах.

Найпоширеніші види – це туї, ялівці, самшит, ялина, барбарис, гортензія, горобина та інші, розповіли у Слобожанській філії ДП «Ліси України».

“Осінь – сприятлива пора для посадки рослин в ґрунт. Тому попит серед населення та громад в цей період зростає. Купують рослини здебільшого для ландшафтного дизайну різних територій, озеленення парків, скверів громад та приватних садиб”, – зазначають лісівники.

Декоративні дерева та кущі в області вирощують у Гутянському (Богодухівський район, селище Пильнянка, вулиця Мисливська, 5) та Задонецькому (Чугуївський район, село Задонецьке, вулиця Курортна) надлісництвах. Їх можна знайти на карті.

Ціни на продукцію такі:

 

Фахівці розплідників також можуть надати всю необхідну інформацію про посадку та догляд за саджанцями, додають у філії.

Автор: Олена Нагорна
