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Під сотню дерев таємно вирубали в лісі на Харківщині: хто під підозрою

Події 17:56   31.03.2025
Олена Нагорна
Під сотню дерев таємно вирубали в лісі на Харківщині: хто під підозрою

Про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ), повідомили вже колишньому лісничому Чемужівського лісництва ДП «Зміївське лісове господарство» в Харківській області.

У 2023 році чоловік, обіймаючи посаду лісничого, не здійснив належним чином прийняття-передання ділянки, на якій, як виявилося, незаконно вирубали 89 дерев, інформує Харківська обласна прокуратура.

“Фігурант не забезпечив належного стану охорони та захисту лісу, а також проведення позапланових ревізій, – зазначили у відомстві. – За результатами судової економічної та інженерно-екологічної експертиз державі заподіяно шкоду у розмірі майже мільйона гривень. При цьому, відповідно до зазначеного висновку експерта, з екологічної точки зору внаслідок вирубки дерев довкіллю завдано істотної шкоди”.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 17:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ), повідомили вже колишньому лісничому Чемужівського лісництва ДП «Зміївське лісове господарство».".