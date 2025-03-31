Під сотню дерев таємно вирубали в лісі на Харківщині: хто під підозрою
Про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ), повідомили вже колишньому лісничому Чемужівського лісництва ДП «Зміївське лісове господарство» в Харківській області.
У 2023 році чоловік, обіймаючи посаду лісничого, не здійснив належним чином прийняття-передання ділянки, на якій, як виявилося, незаконно вирубали 89 дерев, інформує Харківська обласна прокуратура.
“Фігурант не забезпечив належного стану охорони та захисту лісу, а також проведення позапланових ревізій, – зазначили у відомстві. – За результатами судової економічної та інженерно-екологічної експертиз державі заподіяно шкоду у розмірі майже мільйона гривень. При цьому, відповідно до зазначеного висновку експерта, з екологічної точки зору внаслідок вирубки дерев довкіллю завдано істотної шкоди”.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вырубка, деревья, лесхоз, новини Харкова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 17:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ), повідомили вже колишньому лісничому Чемужівського лісництва ДП «Зміївське лісове господарство».".