Под сотню деревьев тайно вырубили в лесу на Харьковщине: кто под подозрением

О подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ), сообщили уже бывшему лесничему Чемужевского лесничества ГП «Змиевское лесное хозяйство» в Харьковской области.

В 2023 году мужчина, занимая должность лесничего, не осуществил должным образом прием-передачу участка, на котором, как оказалось, незаконно вырубили 89 деревьев, информирует Харьковская областная прокуратура.

«Фигурант не обеспечил охрану и защиту леса, а также проведение внеплановых ревизий, — отметили в ведомстве. — По результатам судебной экономической и инженерно-экологической экспертиз государству причинен ущерб в размере почти миллиона гривен. При этом, согласно указанному заключению эксперта, с экологической точки зрения в результате вырубки деревьев окружающей среде нанесен существенный вред».

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.