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Под сотню деревьев тайно вырубили в лесу на Харьковщине: кто под подозрением

Происшествия 17:56   31.03.2025
Елена Нагорная
Под сотню деревьев тайно вырубили в лесу на Харьковщине: кто под подозрением

О подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ), сообщили уже бывшему лесничему Чемужевского лесничества ГП «Змиевское лесное хозяйство» в Харьковской области.

В 2023 году мужчина, занимая должность лесничего, не осуществил должным образом прием-передачу участка, на котором, как оказалось, незаконно вырубили 89 деревьев, информирует Харьковская областная прокуратура.

«Фигурант не обеспечил охрану и защиту леса, а также проведение внеплановых ревизий, — отметили в ведомстве. — По результатам судебной экономической и инженерно-экологической экспертиз государству причинен ущерб в размере почти миллиона гривен. При этом, согласно указанному заключению эксперта, с экологической точки зрения в результате вырубки деревьев окружающей среде нанесен существенный вред».

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 17:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ), сообщили уже бывшему лесничему Чемужевского лесничества ГП «Змиевское лесное хозяйство».".