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Як обрізати плодові дерева: агроном із Харкова – стисло про основне (відео)

Суспільство 10:00   22.03.2025
Олена Нагорна
Як обрізати плодові дерева: агроном із Харкова – стисло про основне (відео) Фото: poglyad.tv

Агроном, технік-озеленювач СКП «Харківзеленбуд» Володимир Бережний дав кілька основних порад, як робити обрізку плодових дерев навесні.

“Для кожного дерева є своя обрізка, – констатував агроном. – Якщо старі плодові дерева, то вирізати сухі гілки. Потім сучки. Ті, що сухі, вже заважають. Далі, якщо подивитись по дереву, то прорідити крону. Ті гілки, які йдуть всередину крони або з крони виходять. Вони перетинатися, труться одна об одну. Ті гілки в першу чергу. Можна не повністю обрізати. Якщо на гілці закладається врожай майбутнього року, то можна обрізати на третину. Щоб вона не терлася і не заважала іншим гілкам. Обрізаються всі жировики. Як кажуть у народі, “вовчки”. Вони нічого не дають, вони тільки тягнуть на себе соки, а приплоду від них ніякого немає”.

За словами Бережного, обрізка проводиться до початку сокоруху, коли мине небезпека сильних морозів. У плодових дерев ці процеси відбуваються пізніше, ніж у листяних декоративних порід. Крайні строки обрізки – початок квітня.

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При покупці саджанця з відкритою кореневою системою агроном радить на кілька годин або навіть на ніч поставити його у відро з водою, щоб зволожити коріння. Якщо без цієї процедури посадити дерево і полити, вологи буде замало. Обрізку саджанця зазвичай проводять у розпліднику або ж дають поради при продажі, як краще це зробити.

«Я радив би прищепити верхівку, щоб дерево не йшло вверх, а кущилося. На першому році більше робити нічого не треба. Щоб краще росло дерево, якщо є така можливість, можна змішати глину з коров’яком один до одного, зробити таку бовтанку. І в цю суміш вмокнути корені, щоб вона поживні речовини дала рослині. І після цього саджати», – додав Бережний.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 10:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Агроном, технік-озеленювач СКП «Харківзеленбуд» Володимир Бережний дав кілька основних порад, як робити обрізку плодових дерев навесні.".