Афера на 5,5 млн: у чому підозрюють екскерівника лісгоспу на Харківщині

Правоохоронці вважають, що через дії колишнього посадовця держлісгоспу на Харківщині підприємство недоотримало понад 5,5 млн грн.

«Підозрюваний, перебуваючи на посаді тимчасово виконуючого обов’язки керівника ДП «Жовтневе лісове господарство», уклав низку договорів поставки деревини з приватним товариством. Відповідно до умов зазначених угод передбачалася обов’язкова 100% передоплата за продукцію», – встановили у Харківській обласній прокуратурі.

Однак, зазначають правоохоронці, попри невиконання контрагентом фінансових зобов’язань, посадовець організував постачання деревини без попередньої повної оплати, через що і виникла значна дебіторська заборгованість.

«Внаслідок такої «схеми» державне підприємство недоотримало понад 5,5 млн грн», – підрахували у прокуратурі.

Екскерівнику повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.