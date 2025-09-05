Live
Афера на 5,5 млн: в чем подозревают экс-руководителя лесхоза на Харьковщине

Общество 12:07   05.09.2025
Виктория Яковенко
Афера на 5,5 млн: в чем подозревают экс-руководителя лесхоза на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители считают, что из-за действий бывшего чиновника гослесхоза на Харьковщине предприятие недополучило более 5,5 млн грн.

«Подозреваемый, в должности временно исполняющего обязанности руководителя ГП «Октябрьское лесное хозяйство», заключил ряд договоров поставки древесины с частным обществом. Согласно условиям указанных соглашений, предусматривалась обязательная 100% предоплата за продукцию», — установили в Харьковской областной прокуратуре.

Однако, отмечают правоохранители, несмотря на невыполнение контрагентом финансовых обязательств, чиновник организовал поставки древесины без предварительной полной оплаты, из-за чего и возникла значительная дебиторская задолженность.

«В результате такой «схемы» государственное предприятие недополучило более 5,5 млн грн», — подсчитали в прокуратуре.

Экс-руководителю сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью получения какой-либо неправомерной выгоды для другого юридического лица, использовании служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УКУ).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Читайте также: «Мертвые души» в КП, схема на трубах и не только: 27 подозрений на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
