Масштаби лісових пожеж на Харківщині у 2025 та 2024 роках порівняли лісівники

Загальна площа лісових пожеж у Харківській області у 2025 році склала близько 2 тисяч гектарів, що у 6,5 раза менше, ніж у 2024-му, повідомили МГ «Об’єктив» у філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України», підбиваючи підсумки пожежонебезпечного періоду.

З початку поточного року лісівники ліквідували 305 пожеж на площі 2072 гектари, левова частка сталася у прифронтовому Ізюмському надлісництві – горіло 1819 гектарів. Для порівняння, у 2024-му площа загорянь у регіоні склала понад 13350 гектарів.

Причинами покращення ситуації в Ізюмському надлісництві, яке було утворене у березні поточного року з трьох колишніх держлісгоспів (Вовчанський, Куп’янський та Ізюмський), у Слобожанському лісовому офісі називають передачу лісникам нової пожежної техніки та інструментів, а також підвищення зарплат працівникам на 20%.

«В Ізюмському надлісництві площу пожеж вдалося скоротити у майже вісім разів до 1,8 тисячі гектарів. Насправді це неймовірно низький показник, якщо зважати на те, що левова частка деокупованих лісів замінована й розташована поблизу зони бойових дій», – зазначив гендиректор ДП “Ліси України” Юрій Болоховець.

У Слобожанській філії в Харківській області проклали 2,6 тисячі кілометрів мінералізованих смуг і провели догляд за наявними, протяжність яких становить 8,9 тисячі кілометрів. Також у регіоні працюють десять камер відеоспостереження.