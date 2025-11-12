Масштабы лесных пожаров на Харьковщине в 2025 и 2024 годах сравнили лесоводы

Общая площадь лесных пожаров в Харьковской области в 2025 году составила около 2 тысяч гектаров, что в 6,5 раза меньше, чем в 2024-м, сообщили МГ «Объектив» в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины», подводя итоги пожароопасного периода.

С начала текущего года лесоводы ликвидировали 305 пожаров на площади 2072 гектара, львиная доля произошла в прифронтовом Изюмском надлесничестве — горело 1819 гектаров. Для сравнения, в 2024-м площадь возгораний в регионе составила более 13350 гектаров.

Причинами улучшения ситуации в Изюмском надлесничестве, которое было образовано в марте текущего года из трех бывших гослесхозов (Волчанский, Купянский и Изюмский), в Слобожанском лесном офисе называют передачу лесникам новой пожарной техники и инструментов, а также повышение зарплат работникам на 20%.

«В Изюмском надлесничестве площадь пожаров удалось сократить почти в восемь раз до 1,8 тысячи гектаров. На самом деле это невероятно низкий показатель, если учитывать, что львиная доля деоккупированных лесов заминирована и расположена вблизи зоны боевых действий», — отметил гендиректор ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец.

В Слобожанском филиале в Харьковской области проложили 2,6 тысячи километров минерализованных полос и провели уход за уже имеющимися, протяженность которых составляет 8,9 тысячи километров. Также в регионе работают десять камер видеонаблюдения.