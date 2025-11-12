Live

Масштабы лесных пожаров на Харьковщине в 2025 и 2024 годах сравнили лесоводы

Происшествия 18:13   12.11.2025
Елена Нагорная
Масштабы лесных пожаров на Харьковщине в 2025 и 2024 годах сравнили лесоводы

Общая площадь лесных пожаров в Харьковской области в 2025 году составила около 2 тысяч гектаров, что в 6,5 раза меньше, чем в 2024-м, сообщили МГ «Объектив» в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины», подводя итоги пожароопасного периода.

С начала текущего года лесоводы ликвидировали 305 пожаров на площади 2072 гектара, львиная доля произошла в прифронтовом Изюмском надлесничестве — горело 1819 гектаров. Для сравнения, в 2024-м площадь возгораний в регионе составила более 13350 гектаров.

Причинами улучшения ситуации в Изюмском надлесничестве, которое было образовано в марте текущего года из трех бывших гослесхозов (Волчанский, Купянский и Изюмский), в Слобожанском лесном офисе называют передачу лесникам новой пожарной техники и инструментов, а также повышение зарплат работникам на 20%.

«В Изюмском надлесничестве площадь пожаров удалось сократить почти в восемь раз до 1,8 тысячи гектаров. На самом деле это невероятно низкий показатель, если учитывать, что львиная доля деоккупированных лесов заминирована и расположена вблизи зоны боевых действий», — отметил гендиректор ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец.

В Слобожанском филиале в Харьковской области проложили 2,6 тысячи километров минерализованных полос и провели уход за уже имеющимися, протяженность которых составляет 8,9 тысячи километров. Также в регионе работают десять камер видеонаблюдения.

Читайте также: Дрова есть? Куда обращаться на Харьковщине, чтоб не переплачивать перекупщикам

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Где выдают бесплатные горячие обеды в Харькове: адреса
Где выдают бесплатные горячие обеды в Харькове: адреса
11.11.2025, 12:33
Новости Харькова – главное за 12 ноября: атака «Шахедов», приезжал Шмыгаль
Новости Харькова – главное за 12 ноября: атака «Шахедов», приезжал Шмыгаль
12.11.2025, 17:37
Фото с мест утренних ударов по Харькову, пострадавших уже пять (дополняется)
Фото с мест утренних ударов по Харькову, пострадавших уже пять (дополняется)
12.11.2025, 12:04
«Сказать, что это неправда – нет» – Синегубов о заявлении Немичева (видео)
«Сказать, что это неправда – нет» – Синегубов о заявлении Немичева (видео)
12.11.2025, 14:03
РФ ударила по автотранспортному предприятию в Харькове, начался пожар
РФ ударила по автотранспортному предприятию в Харькове, начался пожар
12.11.2025, 10:38
Масштабы лесных пожаров на Харьковщине в 2025 и 2024 годах сравнили лесоводы
Масштабы лесных пожаров на Харьковщине в 2025 и 2024 годах сравнили лесоводы
12.11.2025, 18:13

Новости по теме:

10.11.2025
Миллионный ущерб: на Харьковщине срубили почти 650 деревьев, кого подозревают
01.10.2025
Бензопилой спилил деревья в лесу: мужчине на Харьковщине «светит» тюрьма
24.09.2025
Большие возгорания в харьковских лесах вспыхнули из-за обстрелов и атак БпЛА
23.08.2025
В лесу на Харьковщине тушат масштабный пожар (фото, видео)
22.08.2025
Теория биолога подтвердилась: что прорастает в лесу на Журавлевке (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Масштабы лесных пожаров на Харьковщине в 2025 и 2024 годах сравнили лесоводы», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2025 в 18:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общая площадь лесных пожаров в Харьковской области в 2025 году составила около 2 тысяч гектаров, что в 6,5 раза меньше, чем в 2024-м.".