Три товарища напилили деревьев на 300 тысяч гривен на Харьковщине

К «черным лесорубам», которые незаконно добывали дрова на Харьковщине, пришла полиция. Им сообщили о подозрении по статье, которая предполагает наказание — до семи лет тюрьмы.

«В течение апреля-сентября 2025 года злоумышленники незаконно спилили 50 деревьев, в том числе 21 сырорастущих и 29 сухостойных», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Подозреваемые — мужчины 31, 39 и 43 лет. По версии следствия, план большой лесопилки разработал один из них в июне 2025 года. Он же приметил место, где намеревались воровать деревья — на территории Рокитянского лесничества.

«Понимая, что самостоятельно реализовать замысел не сможет, мужчина привлек к противоправной деятельности двух знакомых, пообещав им денежное вознаграждение. Для перевозки незаконно срубленных деревьев использовался грузовой автомобиль ЗИЛ-131, после чего древесину сбывали по определенным адресам», — проинформировали в ГУНП.

Трем товарищам уже вручили подозрения в незаконной порубке, перевозке, хранении и сбыте леса. За это они могут сесть на семь лет. Ущерб, нанесенный государству, оценили в 300 тыс. грн.

Напомним, в Харькове намерены разбить парк на месте уничтоженного грибком и пожаром соснового бора в районе Журавлевки. При этом ждать, пока деревья вырастут, долго не придется.