Live
  • Ср 13.12.2023
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.99
  • EUR 39.94

Миллион гривен и тысячи долларов: обыски у «черных лесорубов» на Харьковщине

Общество 14:17   13.12.2023
Виктория Яковенко
Миллион гривен и тысячи долларов: обыски у «черных лесорубов» на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине правоохранители провели масштабные обыски у «черных лесорубов», которые вырубили деревьев почти на 1 миллион гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, с 2021 года «черные лесорубы» приезжали в лесхоз в Чугуевском районе, вырубали деревья с помощью бензопил, загружали в авто и вывозили древесину. После этого они продавали деревья ценных пород.

«Правоохранителями проведено более 30 санкционированных обысков в местах производства хозяйственной деятельности, проведение рубок и хранение незаконно спиленной древесины», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители изъяли документы, древесину общим объемом более 5 тысяч складометров, денежные средства: более 1 миллиона гривен, 67 тысяч долларов, и 6 тысяч евро, бензопилы, грузовые автомобили, спецтехнику, мобильную и компьютерную технику.

Также у участников группы нашли предмет, похожий на корпус ручной гранаты Ф-1 и сверток с веществом растительного происхождения, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной порубки, незаконной перевозки, хранения и сбыта леса, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УКУ).

02

03

04

05

06

07

08
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: На Харьковщине лесной вор вырубил 69 деревьев, но вывезти «добычу» не успел

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковчане – без связи: в СБУ сообщили, кто стоит за атакой на «Киевстар»
Харьковчане – без связи: в СБУ сообщили, кто стоит за атакой на «Киевстар»
13.12.2023, 12:06
Сроки сдвинулись: когда восстановят связь «Киевстар» — ответ гендиректора
Сроки сдвинулись: когда восстановят связь «Киевстар» — ответ гендиректора
13.12.2023, 12:59
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
13.12.2023, 14:43
Главные новости Харькова 13.12: атаки под Купянском, когда «оживет» Киевстар
Главные новости Харькова 13.12: атаки под Купянском, когда «оживет» Киевстар
13.12.2023, 15:23
Терехов хочет создать пошаговый план, как вернуть айтишников в Харьков
Терехов хочет создать пошаговый план, как вернуть айтишников в Харьков
12.12.2023, 22:41
В Харькове открылись 78 площадок по продаже елок: какие цены – мэрия
В Харькове открылись 78 площадок по продаже елок: какие цены – мэрия
12.12.2023, 14:05

Новости по теме:

16:37
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
15:12
1000 долларов за квартиру: в Харькове будут судить «схемщицу»
13:17
Харьковчанин выдал себя за сотрудника ГБР и обещал вытащить задержанного из СИЗО
19:33
Харьковчанку обокрали в убежище: в украденной сумке было 100 тыс. грн и 30 тыс. долларов
17:38
Из Украины пытались вывезти 30 млн $. Деньги связывают с Аваковым

Вы читали новость: «Миллион гривен и тысячи долларов: обыски у «черных лесорубов» на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители провели масштабные обыски у «черных лесорубов», которые вырубили деревьев почти на 1 миллион гривен.".