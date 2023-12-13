Миллион гривен и тысячи долларов: обыски у «черных лесорубов» на Харьковщине

На Харьковщине правоохранители провели масштабные обыски у «черных лесорубов», которые вырубили деревьев почти на 1 миллион гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, с 2021 года «черные лесорубы» приезжали в лесхоз в Чугуевском районе, вырубали деревья с помощью бензопил, загружали в авто и вывозили древесину. После этого они продавали деревья ценных пород.

«Правоохранителями проведено более 30 санкционированных обысков в местах производства хозяйственной деятельности, проведение рубок и хранение незаконно спиленной древесины», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители изъяли документы, древесину общим объемом более 5 тысяч складометров, денежные средства: более 1 миллиона гривен, 67 тысяч долларов, и 6 тысяч евро, бензопилы, грузовые автомобили, спецтехнику, мобильную и компьютерную технику.

Также у участников группы нашли предмет, похожий на корпус ручной гранаты Ф-1 и сверток с веществом растительного происхождения, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной порубки, незаконной перевозки, хранения и сбыта леса, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УКУ).