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На Харьковщине лесной вор вырубил 69 деревьев, но вывезти «добычу» не успел

Происшествия 11:30   12.09.2023
Оксана Горун
На Харьковщине лесной вор вырубил 69 деревьев, но вывезти «добычу» не успел

27-летнего мужчину, разорявшего леса в районе Васищево на Харьковщине, поймали работники лесничества.

«По данным следствия, подозреваемый приехал на территорию Васищевского лесничества филиала «Октябрьское лесное хозяйство ГП «Леса Украины» (ГП «Октябрьское лесное хозяйство») и незаконно и самовольно вырубил 69 деревьев. Далеко с «достижениями» скрыться злоумышленнику не удалось: он был разоблачен работниками лесничества», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Лесорубу сообщили о подозрении на Харьковщине

Эксперты оценили ущерб, который нанес «дровосек», в почти 250 тыс. грн.

За уничтожение растений мужчине сообщили о подозрении по факту незаконной порубки деревьев в лесах, повлекшей тяжкие последствия.

Читайте также: Банду лесорубов, которая пилила деревья под Харьковом, задержала полиция

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 11:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27-летнего мужчину, разорявшего леса в районе Васищево на Харьковщине, поймали работники лесничества".