На Харьковщине лесной вор вырубил 69 деревьев, но вывезти «добычу» не успел

27-летнего мужчину, разорявшего леса в районе Васищево на Харьковщине, поймали работники лесничества.

«По данным следствия, подозреваемый приехал на территорию Васищевского лесничества филиала «Октябрьское лесное хозяйство ГП «Леса Украины» (ГП «Октябрьское лесное хозяйство») и незаконно и самовольно вырубил 69 деревьев. Далеко с «достижениями» скрыться злоумышленнику не удалось: он был разоблачен работниками лесничества», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Эксперты оценили ущерб, который нанес «дровосек», в почти 250 тыс. грн.

За уничтожение растений мужчине сообщили о подозрении по факту незаконной порубки деревьев в лесах, повлекшей тяжкие последствия.