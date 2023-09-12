На Харьковщине лесной вор вырубил 69 деревьев, но вывезти «добычу» не успел
27-летнего мужчину, разорявшего леса в районе Васищево на Харьковщине, поймали работники лесничества.
«По данным следствия, подозреваемый приехал на территорию Васищевского лесничества филиала «Октябрьское лесное хозяйство ГП «Леса Украины» (ГП «Октябрьское лесное хозяйство») и незаконно и самовольно вырубил 69 деревьев. Далеко с «достижениями» скрыться злоумышленнику не удалось: он был разоблачен работниками лесничества», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Эксперты оценили ущерб, который нанес «дровосек», в почти 250 тыс. грн.
За уничтожение растений мужчине сообщили о подозрении по факту незаконной порубки деревьев в лесах, повлекшей тяжкие последствия.
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27-летнего мужчину, разорявшего леса в районе Васищево на Харьковщине, поймали работники лесничества".