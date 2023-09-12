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На Харківщині лісовий злодій вирубав 69 дерев, але вивезти “здобич” не встиг

Події 11:30   12.09.2023
Оксана Горун
На Харківщині лісовий злодій вирубав 69 дерев, але вивезти “здобич” не встиг

27-річного чоловіка, який нищив ліс у районі Васищевого на Харківщині, спіймали працівники лісництва.

“За даними слідства, підозрюваний приїхав на територію Васищевського лісництва філії “Жовтневе лісове господарство ДП “Ліси України” (ДП “Жовтневе лісове господарство”) та незаконно і самовільно вирубав 69 дерев. Далеко зі “здобутками” втекти зловмиснику не вдалось: його було викрито працівниками лісництва“, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Лісорубу повідомили про підозру на Харківщині

Експерти оцінили збитки, які завдав “дроворуб”, у майже 250 тис. грн.

За знищення рослин чоловікові повідомили про підозру за фактом незаконної порубки дерев у лісах, що спричинила тяжкі наслідки.

Читайте також: Банду лісорубів, яка роками пиляла дерева під Харковом, затримала поліція

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 11:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "27-річного чоловіка, який нищив ліс у районі Васищевого на Харківщині, спіймали працівники лісництва".