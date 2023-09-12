На Харківщині лісовий злодій вирубав 69 дерев, але вивезти “здобич” не встиг
27-річного чоловіка, який нищив ліс у районі Васищевого на Харківщині, спіймали працівники лісництва.
“За даними слідства, підозрюваний приїхав на територію Васищевського лісництва філії “Жовтневе лісове господарство ДП “Ліси України” (ДП “Жовтневе лісове господарство”) та незаконно і самовільно вирубав 69 дерев. Далеко зі “здобутками” втекти зловмиснику не вдалось: його було викрито працівниками лісництва“, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Експерти оцінили збитки, які завдав “дроворуб”, у майже 250 тис. грн.
За знищення рослин чоловікові повідомили про підозру за фактом незаконної порубки дерев у лісах, що спричинила тяжкі наслідки.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 11:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "27-річного чоловіка, який нищив ліс у районі Васищевого на Харківщині, спіймали працівники лісництва".