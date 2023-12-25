Вирубав дуби, клени та ясені на Харківщині: чоловікові повідомили про підозру
Понад 20 дерев вирубав 43-річний харків’янин разом зі своїми спільниками, повідомили в поліції.
“Своїми діями чоловік спричинив матеріальний збиток Роганській селищній територіальній громаді на суму близько 400 тисяч гривень”, – заявили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
За інформацією поліції, 43-річний харків’янин та його спільники випилили чотири дуби та два ясені в липні минулого року, а в січні цього – ще 14 дубів та три клени. “Лісове мародерство” відбувалося в захисній посадці. Загальну шкоду від діяльності дроворубів оцінили у 386 тисяч гривень.
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Харків’янину вже повідомили про підозру в незаконній порубці чи перевезенні, зберіганні та збуті лісу. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Спільників також планують притягнути до відповідальності – слідчі дії продовжуються.
- Категорії: Події, Харків; Теги: вырубил, деревья, новини Харкова, поліція;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 10:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 20 дерев вирубав 43-річний харків’янин разом зі своїми спільниками, повідомили в поліції".