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Вирубав дуби, клени та ясені на Харківщині: чоловікові повідомили про підозру

Події 10:10   25.12.2023
Оксана Горун
Вирубав дуби, клени та ясені на Харківщині: чоловікові повідомили про підозру

Понад 20 дерев вирубав 43-річний харків’янин разом зі своїми спільниками, повідомили в поліції.

“Своїми діями чоловік спричинив матеріальний збиток Роганській селищній територіальній громаді на суму близько 400 тисяч гривень”, – заявили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

пилив дерева на Харківщині

За інформацією поліції, 43-річний харків’янин та його спільники випилили чотири дуби та два ясені в липні минулого року, а в січні цього – ще 14 дубів та три клени. “Лісове мародерство” відбувалося в захисній посадці. Загальну шкоду від діяльності дроворубів оцінили у 386 тисяч гривень.

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Харків’янину вже повідомили про підозру в незаконній порубці чи перевезенні, зберіганні та збуті лісу. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Спільників також планують притягнути до відповідальності – слідчі дії продовжуються.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 10:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 20 дерев вирубав 43-річний харків’янин разом зі своїми спільниками, повідомили в поліції".