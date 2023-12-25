Вырубил дубы, клены и ясени на Харьковщине: мужчине сообщили о подозрении
Более 20 деревьев вырубил 43-летний харьковчанин вместе со своими сообщниками, сообщили в полиции.
«Своими действиями мужчина нанес материальный ущерб Роганской поселковой территориальной громаде на сумму около 400 тысяч гривен», — заявили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По информации полиции, 43-летний харьковчанин и его сообщники выпилили четыре дуба и два ясеня в июле прошлого года, а в январе этого — еще 14 дубов и три клена. «Лесное мародерство» происходило в защитной посадке. Общий ущерб от деятельности дровосеков оценили в 386 тысяч гривен.
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Харьковчанину уже сообщили о подозрении в незаконной порубке или перевозке, хранении и сбыте леса. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Сообщников также планируют привлечь к ответственности — следственные действия продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вырубил, деревья, новости Харькова, полиция;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 20 деревьев вырубил 43-летний харьковчанин вместе со своими сообщниками, сообщили в полиции".