Банду лісорубів, яка роками пиляла дерева під Харковом, затримала поліція
Своїми діями зловмисники завдали державі матеріальних збитків на суму майже 150 тисяч гривень, повідомила поліція Харківської області.
Поліцейські викрили групу із чотирьох чоловіків, які протягом двох років, навіть у період дії воєнного стану, незаконно рубали дерева на території смт Рогань Харківського району.
Організував вирубку деревини 42-річний харків’янин. 53-річний чоловік зберігав дрова у гаражах і займався їх перепродажем населенню. 35 та 41-річні чоловіки за вказівкою організатора вирубували лісові насадження. Перевозили деревину зловмисники у власних автомобілях.
Слідчі провели санкціоновані обшуки у будинках фігурантів та в їхніх гаражах. Там поліцейські знайшли та вилучили мобільні телефони, планшети, ноутбук, бензопили, записи з анкетними даними та контактними номерами.
Поліціянти відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 17:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Своїми діями зловмисники завдали державі матеріальних збитків на суму майже 150 тисяч гривень, повідомила поліція Харківської області. ".