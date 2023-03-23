Нарубав дерев на 300 тис грн: на Харківщині судитимуть «чорного лісоруба»

37-річного чоловіка звинувачують у незаконній вирубці дерев у Лозівському районі Харківської області.

За даними Харківської обласної прокуратури, у жовтні 2022 року обвинувачений разом з іншими учасниками прибув до лісу, розташованого за межами смт Краснопавлівка Лозівського району.

«Чорний лісоруб, не маючи спеціального дозволу, незаконно вирубав ясені, яблуні, абрикоси, берести, чим завдав шкоди Лозівській міській територіальній громаді Харківської області на суму майже 300 тис. грн», – розповіли в прокуратурі.

Чоловіка судитимуть за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ).