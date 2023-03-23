Нарубил на более 300 тыс грн: на Харьковщине будут судить «черного лесоруба»

37-летний мужчина обвиняется в незаконной вырубке деревьев в Лозовском районе Харьковской области. Ущерб составил более 300 тысяч гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в октябре 2022 года обвиняемый вместе с другими участниками прибыли в лес, расположенный за пределами пгт Краснопавловка Лозовского района.

«Черный лесоруб, не имея специального разрешения, незаконно вырубил ясени, яблони, абрикосы, бересты, чем нанес ущерб Лозовской городской территориальной громаде Харьковской области на сумму почти 300 тыс. грн», — рассказали в прокуратуре.

Мужчину будут судить по факту незаконной порубки деревьев, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УКУ).