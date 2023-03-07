На Харьковщине мужчина бензопилой вырубил лесополосу – прокуратура

51-летний мужчина может сесть за решетку на срок от пяти до семи лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В январе 2023 года подозреваемый приехал в лесополосу вблизи села Малахово Купянского района. Без специального разрешения и с помощью бензопилы мужчина вырубил деревья. В тот же день черного лесоруба поймали правоохранители.

Сумма ущерба, причиненного государству, составляет почти 150 тыс. грн.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 51-летнему мужчине по факту незаконной вырубки деревьев (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.