На Харьковщине мужчина бензопилой вырубил лесополосу – прокуратура
51-летний мужчина может сесть за решетку на срок от пяти до семи лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В январе 2023 года подозреваемый приехал в лесополосу вблизи села Малахово Купянского района. Без специального разрешения и с помощью бензопилы мужчина вырубил деревья. В тот же день черного лесоруба поймали правоохранители.
Сумма ущерба, причиненного государству, составляет почти 150 тыс. грн.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 51-летнему мужчине по факту незаконной вырубки деревьев (ч. 4 ст. 246 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 14:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51-летний мужчина может сесть за решетку на срок от пяти до семи лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.".