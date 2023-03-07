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На Харківщині чоловік бензопилою вирубав лісосмугу – прокуратура

Події 14:17   07.03.2023
Оксана Якушко
На Харківщині чоловік бензопилою вирубав лісосмугу – прокуратура

51-річний чоловік може сісти за ґрати на строк від п’яти до семи років, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У січні 2023 року підозрюваний приїхав до лісосмуги поблизу села Малахове Куп’янського району. Без спеціального дозволу та за допомогою бензопили чоловік вирубав дерева. Того ж дня чорного лісоруба спіймали правоохоронці.

Сума збитків, завданих державі, становить майже 150 тис. грн.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 51-річному чоловікові за фактом незаконної вирубки дерев (ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 14:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "51-річний чоловік може сісти за ґрати на строк від п’яти до семи років, повідомила Харківська обласна прокуратура.".