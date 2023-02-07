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На Харківщині браконьєр нарубав лісу на 300 тисяч гривень – прокуратура

Суспільство 14:59   07.02.2023
Оксана Якушко
На Харківщині браконьєр нарубав лісу на 300 тисяч гривень – прокуратура

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру чорному лісорубу з Лозівщини.

У жовтні 2022 року підозрюваний разом з іншими особами приїхав до захисної лісосмуги, розташованої за межами смт Краснопавлівка Лозівського району. Чорний лісоруб, не маючи спеціального дозволу, незаконно вирубав ясені, яблуні, абрикоси, берести, чим завдав шкоду Лозівській міській територіальній громаді Харківської області на суму майже 300 тис. грн.

Лозівська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 37-річному чоловіку за фактом незаконної порубки дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Чорному лісорубу «світить» позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 14:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру чорному лісорубу з Лозівщини.".