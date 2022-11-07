Двоє чоловіків з Полтавщини обманом рубали дерева на Харківщині

Двоє полтавців збрехали, що мають дозвіл на вирубку дерева, повідомила прокуратура Харківської області.

Двоє мешканців села Чутове Полтавської області вирішили організувати незаконну порубку дерев на території Сидоренківського старостинського округу Валківської об’єднаної територіальної громади Богодухівського району.

У червні зловмисники запропонували іншим особам зрубати дерева і запевнили, що вони мають всі необхідні дозволи та документи.

Завдяки обману ділків зрубали 30 дерев — дубів, ясен та кленів.

Богодухівська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру двом чоловікам за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення та збуту незаконно зрубаних дерев, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).