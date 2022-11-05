Співробітник лісгоспу на Харківщині допомагав окупантам будувати бліндажі
У Вовчанську викрили чергового зрадника – цього разу співробітника лісгоспу, який вирішив рубати українські дерева для “русского мира”.
“Службовець ДП “Вовчанське лісове господарство” в липні пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури. – “Нова влада” запропонувала йому підвищення: обійняти посаду головного інженера фейкового “Вовчанського лісгоспу”, на що колаборант погодився “.
На своїй новій посаді лісник організовував поновлення роботи лісгоспу та агітував колег приєднатися до роботи на загарбників. За інформацією прокурорів, він також налагодив постачання деревини “російським військам для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти Збройних сил України”.
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Наразі 34-річному жителю Волчанська вже повідомили про підозру в колабораціонізмі, вирішують питання запобіжного заходу – прокурори просять суд відправити підозрюваного до СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 10:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську викрили чергового зрадника – цього разу співробітника лісгоспу, який вирішив рубати українські дерева для “русского мира”".