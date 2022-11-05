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Сотрудник лесхоза на Харьковщине помогал оккупантам древесиной для блиндажей

Общество 10:10   05.11.2022
Оксана Горун
Сотрудник лесхоза на Харьковщине помогал оккупантам древесиной для блиндажей

В Волчанске разоблачили очередного предателя — на сей раз сотрудника лесхоза, который решил рубить украинские деревья для «русского мира».

«Служащий ГП «Волчанское лесное хозяйство» в июле пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией, — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. — «Новая власть» предложила ему повышение: занять должность главного инженера фейкового «Волчанского лесхоза», на что коллаборант согласился».

На своей новой должности лесник организовывал возобновление работы лесхоза и агитировал коллег присоединиться к работе на захватчиков. По информации прокуроров, он также наладил поставку древесины «российским войскам для строительства блиндажей и фортификационных сооружений против Вооруженных сил Украины».

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    • Сейчас 34-летнему жителю Волчанска уже сообщили о подозрении в коллаборационизме, решают вопрос меры пресечения — прокуроры просят суд отправить подозреваемого в СИЗО.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 10:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске разоблачили очередного предателя — на сей раз сотрудника лесхоза, который решил рубить украинские деревья для «русского мира»".