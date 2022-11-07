Двое мужчин из Полтавщины обманом рубили деревья на Харьковщине
Двое полтавчан соврали, что имеют разрешение на вырубку дерева, сообщила прокуратура Харьковской области.
Два жителя села Чутово Полтавской области решили организовать незаконную порубку деревьев на территории Сидоренковского старостинского округа Валковской объединенной территориальной громады Богодуховского района.
В июне злоумышленники предложили другим людям срубить деревья и заверили, что у них есть все необходимые разрешения и документы.
Благодаря обману дельцов срубили 30 деревьев – дубов, ясенев и кленов.
Богодуховская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении двоим мужчинам по факту незаконной порубки деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозке и сбыте незаконно срубленных деревьев, совершенной по предварительному сговору группой лиц, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 КК).
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 15:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое полтавчан соврали, что имеют разрешение на вырубку дерева, сообщила прокуратура Харьковской области.".