В Харьковской области браконьер нарубил леса на 300 тысяч гривен — прокуратура

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении черному лесорубу из Лозовщины.

В октябре 2022 года подозреваемый вместе с другими лицами приехал в защитную лесополосу, расположенную за пределами пгт Краснопавловка Лозовского района. Черный лесоруб, не имея специального разрешения, незаконно вырубил ясени, яблони, абрикосы, бересты, чем нанес ущерб Лозовской городской территориальной громаде Харьковской области на сумму почти 300 тыс. грн.

Лозовская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 37-летнему мужчине по факту незаконной порубки деревьев, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Черному лесорубу «светит» лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.

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