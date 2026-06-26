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Задержали в лесу: молодому парню на Харьковщине грозит тюремный срок

Общество 18:57   26.06.2026
Елена Нагорная
Задержали в лесу: молодому парню на Харьковщине грозит тюремный срок

 «На горячем» задержали 21-летнего парня, который без разрешительных документов спилил девять сосен на территории Бабаевского лесничества в Харьковской области.

Парень успел спилить семь живых деревьев и два сухих, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Орудие преступления — бензопилу — правоохранители изъяли при задержании фигуранта.

По результатам судебно-экономической экспертизы, действия «черного лесоруба» нанесли государству ущерб в размере 77 тысяч гривен, в связи с чем ему уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 246 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание от немалого штрафа до трех лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Как сообщала МГ «Объектив», прокуратура начала уголовное производство по статье «растрата имущества в крупных размерах» из-за четырех сосен общей стоимостью 4 миллиона гривен, которые в конце 2025 года высадили возле «Градусника» в Харькове. Основанием стали публикации в медиа и журналистские расследования о возможном завладении бюджетными средствами.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 18:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " «На горячем» задержали 21-летнего парня, который без разрешительных документов спилил девять сосен на территории Бабаевского лесничества в Харьковской области. Парень…".