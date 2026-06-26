Задержали в лесу: молодому парню на Харьковщине грозит тюремный срок

«На горячем» задержали 21-летнего парня, который без разрешительных документов спилил девять сосен на территории Бабаевского лесничества в Харьковской области.

Парень успел спилить семь живых деревьев и два сухих, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Орудие преступления — бензопилу — правоохранители изъяли при задержании фигуранта.

По результатам судебно-экономической экспертизы, действия «черного лесоруба» нанесли государству ущерб в размере 77 тысяч гривен, в связи с чем ему уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 246 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание от немалого штрафа до трех лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Как сообщала МГ «Объектив», прокуратура начала уголовное производство по статье «растрата имущества в крупных размерах» из-за четырех сосен общей стоимостью 4 миллиона гривен, которые в конце 2025 года высадили возле «Градусника» в Харькове. Основанием стали публикации в медиа и журналистские расследования о возможном завладении бюджетными средствами.