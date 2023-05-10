Банду лесорубов, которая пилила деревья под Харьковом, задержала полиция

Своими действиями злоумышленники причинили государству материальный ущерб на сумму почти 150 тысяч гривен, сообщила полиция Харьковской области.

Полицейские разоблачили группу из четырех мужчин, которые в течение двух лет, даже в период действия военного положения, незаконно рубили деревья на территории пгт Рогань Харьковского района.

Организовал вырубку древесины 42-летний харьковчанин. 53-летний мужчина хранил дрова в гаражных помещениях и занимался ее перепродажей населению. 35 и 41-летние мужчины по указанию организатора занимались вырубкой лесных насаждений. Перевозили древесину злоумышленники в своих автомобилях.

Следователи провели санкционированные обыски в домах фигурантов и их гаражах. Там полицейские нашли и изъяли мобильные телефоны, планшеты, ноутбук, бензопилы, записи с анкетными данными и контактными номерами.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 246 (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.