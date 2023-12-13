Мільйон гривень й тисячі доларів: обшуки у «чорних лісорубів» на Харківщині
На Харківщині правоохоронці провели масштабні обшуки у «чорних лісорубів», які вирубали дерев на майже 1 мільйон гривень.
За даними Харківської обласної прокуратури, з 2021 року «чорні лісоруби» приїжджали до лісгоспу у Чугуївському районі, вирубували дерева за допомогою бензопил, завантажували в авто та вивозили деревину. Після цього вони продавали дерева цінних порід.
«Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у місцях провадження господарської діяльності, проведення рубок та зберігання незаконно спиляної деревини», – додали в прокуратурі.
Правоохоронці вилучили документи, деревину загальним об’ємом понад 5 тисяч складометрів, грошові кошти: понад 1 мільйон гривень, 67 тисяч доларів, та 6 тисяч євро, бензопили, вантажні автомобілі, спецтехніку, мобільну та комп’ютерну техніку.
Також в учасників групи знайшли предмет, схожий на корпус ручної гранати Ф-1 та згорток з речовиною рослинного походження, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної порубки, незаконного перевезення, зберігання та збуту лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: доллары, лесорубы, обыски, поліція, прокуратура, харківщина, черные;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці провели масштабні обшуки у «чорних лісорубів», які вирубали дерев на майже 1 мільйон гривень.".