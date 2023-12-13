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Мільйон гривень й тисячі доларів: обшуки у «чорних лісорубів» на Харківщині

Суспільство 14:17   13.12.2023
Вікторія Яковенко
Мільйон гривень й тисячі доларів: обшуки у «чорних лісорубів» на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці провели масштабні обшуки у «чорних лісорубів», які вирубали дерев на майже 1 мільйон гривень.

За даними Харківської обласної прокуратури, з 2021 року «чорні лісоруби» приїжджали до лісгоспу у Чугуївському районі, вирубували дерева за допомогою бензопил, завантажували в авто та вивозили деревину. Після цього вони продавали дерева цінних порід.

«Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у місцях провадження господарської діяльності, проведення рубок та зберігання незаконно спиляної деревини», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці вилучили документи, деревину загальним об’ємом понад 5 тисяч складометрів, грошові кошти: понад 1 мільйон гривень, 67 тисяч доларів, та 6 тисяч євро, бензопили, вантажні автомобілі, спецтехніку, мобільну та комп’ютерну техніку.

Також в учасників групи знайшли предмет, схожий на корпус ручної гранати Ф-1 та згорток з речовиною рослинного походження, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної порубки, незаконного перевезення, зберігання та збуту лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці провели масштабні обшуки у «чорних лісорубів», які вирубали дерев на майже 1 мільйон гривень.".