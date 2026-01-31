Live

Три товариші напиляли дерев на 300 тисяч гривень на Харківщині

31.01.2026
Оксана Горун
Три товариші напиляли дерев на 300 тисяч гривень на Харківщині

До “чорних лісорубів”, які незаконно видобували дрова на Харківщині, прийшла поліція. Їм повідомили про підозру за статтею, яка передбачає покарання – до семи років ув’язнення.

“Упродовж квітня — вересня 2025 року зловмисники незаконно спиляли 50 дерев, зокрема 21 сироросле та 29 сухостійних”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Підозрювані – чоловіки 31, 39 та 43 років. За версією слідства, план великої лісопильні розробив один з них у червні 2025 року. Він же визначив місце, де мали намір красти дерева – на території Рокитянського лісництва.

чорні лісоруби попалися

“Розуміючи, що самостійно реалізувати задум не зможе, чоловік залучив до протиправної діяльності двох знайомих, пообіцявши їм грошову винагороду. Для перевезення незаконно зрубаних дерев використовувався вантажний автомобіль ЗІЛ-131, після чого деревину збували за заздалегідь визначеними адресами”, – поінформували в ГУНП.

Читайте також: Мільйон гривень та тисячі доларів: обшуки в “чорних лісорубів” на Харківщині

чорні лісоруби

Трьом товаришам уже вручили підозри у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті лісу. За це вони можуть сісти на сім років. Збитки, завдані державі, оцінили у 300 тис. грн.

Нагадаємо, в Харкові мають намір посадити парк на місці знищеного грибком та пожежею соснового бору в районі Журавлівки. При цьому чекати, доки дерева виростуть, довго не доведеться.

Автор: Оксана Горун
