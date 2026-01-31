Три товариші напиляли дерев на 300 тисяч гривень на Харківщині

До “чорних лісорубів”, які незаконно видобували дрова на Харківщині, прийшла поліція. Їм повідомили про підозру за статтею, яка передбачає покарання – до семи років ув’язнення.

“Упродовж квітня — вересня 2025 року зловмисники незаконно спиляли 50 дерев, зокрема 21 сироросле та 29 сухостійних”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Підозрювані – чоловіки 31, 39 та 43 років. За версією слідства, план великої лісопильні розробив один з них у червні 2025 року. Він же визначив місце, де мали намір красти дерева – на території Рокитянського лісництва.

“Розуміючи, що самостійно реалізувати задум не зможе, чоловік залучив до протиправної діяльності двох знайомих, пообіцявши їм грошову винагороду. Для перевезення незаконно зрубаних дерев використовувався вантажний автомобіль ЗІЛ-131, після чого деревину збували за заздалегідь визначеними адресами”, – поінформували в ГУНП.

Трьом товаришам уже вручили підозри у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті лісу. За це вони можуть сісти на сім років. Збитки, завдані державі, оцінили у 300 тис. грн.

Нагадаємо, в Харкові мають намір посадити парк на місці знищеного грибком та пожежею соснового бору в районі Журавлівки. При цьому чекати, доки дерева виростуть, довго не доведеться.