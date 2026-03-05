Восстановят гектары уничтоженного РФ леса на Харьковщине — Леса Украины

25 га леса собираются высадить в Изюмском районе Харьковской области — там, где уже прошли саперы. Работы начнутся уже в ближайшее время.

О планах на весну 2026 года сообщил Слобожанский лесной офис ГП «Леса Украины».

«Приоритетом остается восстановление лесов Харьковской области, пострадавших в результате боевых действий. Большая часть насаждений была уничтожена огнем или остается заминированной. Наибольшие потери понесли массивы Изюмского надлесничества — именно там на обследованных и безопасных участках весной планируем восстановить 25 га леса», — проинформировали в частности лесничие.

В целом на Харьковщине этой весной намерены высадить 157,6 га молодых деревьев. Больше всего — на территории условно безопасного Октябрьского надлесничества.

«Мы постепенно отходим от монокультур в пользу смешанных лесов. Основу насаждений составят дуб обыкновенный и обыкновенная сосна с добавлением сопутствующих лиственных пород, характерных для нашего региона: ясень, клен, береза, ольха липа и другие», — отметили в Слобожанском лесном офисе.

Высаживать будут в основном сеянцы с закрытой корневой системой. По наблюдениям специалистов, такие растения лучше всего приживаются и требуют меньше ухода на первых этапах своей жизни.

Напомним, в Харькове на озеленение города планируют потратить более 100 млн грн. Соответствующие торги в системе публичных закупок «ProZorro» объявил департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.