Відновлять гектари знищеного РФ лісу на Харківщині – Ліси України

Суспільство 16:00   05.03.2026
Оксана Горун
25 га лісу збираються висадити в Ізюмському районі Харківської області – там, де вже пройшли сапери. Роботи розпочнуться найближчим часом.

Про плани на весну 2026 року повідомив Слобожанський лісовий офіс ДП “Ліси України”.

“Пріоритетом залишається відновлення лісів Харківської області, що постраждали внаслідок бойових дій. Велика частина насаджень була знищена вогнем або залишається замінованою. Найбільших втрат зазнали масиви Ізюмського надлісництва — саме там на обстежених та безпечних ділянках навесні плануємо відновити 25 га лісу”, – проінформували, зокрема, лісничі.

Загалом на Харківщині цієї весни мають намір висадити 157,6 га молодих дерев. Найбільше – на території умовно безпечного Жовтневого надлісництва.

Читайте також: Масштабна вирубка лісу на Харківщині: справа – в суді, хто фігуранти

“Ми поступово відходимо від монокультур на користь мішаних лісів. Основу насаджень становитимуть дуб звичайний та сосна звичайна із додаванням супутніх листяних порід, характерних для нашого регіону: ясен, клен, березу, вільху, липу та інші”, – зазначили у Слобожанському лісовому офісі.

Висаджуватимуть переважно сіянці із закритою кореневою системою. За спостереженнями фахівців, такі рослини найкраще приживаються та вимагають менше догляду на перших етапах свого життя.

Нагадаємо, у Харкові на озеленення міста планують витратити понад 100 млн грн. Відповідні торги в системі публічних закупівель “ProZorro” оголосив департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради.

Автор: Оксана Горун
