Осенние посадки: где на Харьковщине купить бюджетные саженцы
Более 150 разновидностей декоративных растений можно приобрести в государственных надлесничествах.
Самые распространенные виды — это туи, можжевельники, самшит, ель, барбарис, гортензия, рябина и другие, рассказали в Слобожанском филиале ГП «Леса Украины».
«Осень — благоприятное время для посадки растений в грунт. Поэтому спрос среди населения и громад в этот период растет. Покупают растения в основном для ландшафтного дизайна различных территорий, озеленения парков, скверов громад и частных усадеб», — отмечают лесоводы.
Декоративные деревья и кусты в области выращивают в Гутянском (Богодуховский район, поселок Пыльнянка, улица Охотничья, 5) и Задонецком (Чугуевский район, село Задонецкое, улица Курортная) надлесничествах. Их можно найти на карте.
Цены на продукцию следующие:
Специалисты питомников также могут предоставить всю необходимую информацию о посадке и уходе за саженцами, добавляют в филиале.
Новости по теме:
Дата публикации материала: 13 ноября 2025 в 18:56