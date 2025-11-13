Live

Осенние посадки: где на Харьковщине купить бюджетные саженцы

Общество 18:56   13.11.2025
Елена Нагорная
Осенние посадки: где на Харьковщине купить бюджетные саженцы

Более 150 разновидностей декоративных растений можно приобрести в государственных надлесничествах.

Самые распространенные виды — это туи, можжевельники, самшит, ель, барбарис, гортензия, рябина и другие, рассказали в Слобожанском филиале ГП «Леса Украины».

«Осень — благоприятное время для посадки растений в грунт. Поэтому спрос среди населения и громад в этот период растет. Покупают растения в основном для ландшафтного дизайна различных территорий, озеленения парков, скверов громад и частных усадеб», — отмечают лесоводы.

Декоративные деревья и кусты в области выращивают в Гутянском (Богодуховский район, поселок Пыльнянка, улица Охотничья, 5) и Задонецком (Чугуевский район, село Задонецкое, улица Курортная) надлесничествах. Их можно найти на карте.

Цены на продукцию следующие:

 

Специалисты питомников также могут предоставить всю необходимую информацию о посадке и уходе за саженцами, добавляют в филиале.

Автор: Елена Нагорная
