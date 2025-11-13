Работа в Харькове и области: кому предлагают 56 тыс. грн в месяц (вакансии)
По состоянию на 13 ноября в Харьковской области актуальны 2966 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача физической и реабилитационной медицины с зарплатой 56 тысяч гривен. Руководитель проектов и программ в сфере материального (нематериального) производства будет получать 50 тысяч, а водитель автотранспортных средств – 40 тысяч.
Начальник службы будет зарабатывать 31790 гривен, монтажник – 30 тысяч, оператор линии в производстве пищевой продукции – 29990, фрезеровщик – 26 тысяч, начальник бюро – 25 тысяч, терапевт речи – 20 тысяч, рентгенолаборант – 19990.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.
Напомним, ранее в интервью МГ «Объектив» эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина рассказала, в каких отраслях критически не хватает рабочих рук, как повлияло на рынок труда разрешение на выезд за границу ребят от 18 лет до 22, можно ли «вылечить» снобизм работодателей касательно кандидатов 50+.
Читайте также: Осенние посадки: где на Харьковщине купить бюджетные саженцы
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Работа в Харькове и области: кому предлагают 56 тыс. грн в месяц (вакансии)», то посмотрите больше в разделе Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2025 в 19:56;