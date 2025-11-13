Live

Работа в Харькове и области: кому предлагают 56 тыс. грн в месяц (вакансии)

Харьков 19:56   13.11.2025
Елена Нагорная
Работа в Харькове и области: кому предлагают 56 тыс. грн в месяц (вакансии)

По состоянию на 13 ноября в Харьковской области актуальны 2966 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача физической и реабилитационной медицины с зарплатой 56 тысяч гривен. Руководитель проектов и программ в сфере материального (нематериального) производства будет получать 50 тысяч, а водитель автотранспортных средств – 40 тысяч.

Начальник службы будет зарабатывать 31790 гривен, монтажник – 30 тысяч, оператор линии в производстве пищевой продукции – 29990, фрезеровщик – 26 тысяч, начальник бюро – 25 тысяч, терапевт речи – 20 тысяч, рентгенолаборант – 19990.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, ранее в интервью МГ «Объектив» эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина рассказала, в каких отраслях критически не хватает рабочих рук, как повлияло на рынок труда разрешение на выезд за границу ребят от 18 лет до 22, можно ли «вылечить» снобизм работодателей касательно кандидатов 50+.

Автор: Елена Нагорная
