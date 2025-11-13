Live

На Харьковщине FPV убил гражданских и задохнулся ребенок — итоги 13 ноября

Происшествия 23:00   13.11.2025
Оксана Горун
Елена Нагорная
На Харьковщине FPV убил гражданских и задохнулся ребенок — итоги 13 ноября

Российский FPV-дрон убил трех гражданских в Боровской громаде. Ребенок погиб на пожаре в Изюме. Яйца бьют рекорды по скорости подорожания. Харьковчанам посоветовали, куда нести использованные вещи. Туристы из Харькова заблудились в Карпатах. МГ «Объектив» напоминает главные новости 13 ноября.

Три человека погибли, один ранен. К этому привел удар российского FPV-дрона по мотоблоку в Боровской громаде

Транспортным средством воспользовались местные жители, чтобы добраться до Боровой. Ехали получить пенсию и гуманитарную помощь. Россияне атаковали гражданских вблизи села Новоплатоновка, сообщила облпрокуратура. Две женщины погибли на месте, мужчину с тяжелыми ранениями пытались довезти до больницы, но он скончался в «скорой». Один человек травмирован и получает медицинскую помощь.

Ребенок погиб на пожаре в Изюме

Во время тушения возгорания обнаружили без сознания подростка. 13-летний мальчик был в задымленном помещении – на первом этаже трехэтажного дома. Ребенка вынесли на свежий воздух и пытались реанимировать. Но пострадавший скончался по дороге в больницу, сообщили в ГСЧС.

Яйца в Харьковской области бьют рекорды по скорости подорожания

По данным Главного управления статистики, за месяц (в октябре в сравнении с сентябрем) цены на этот продукт выросли более чем на 14%. И в ноябре этот процесс не замедлился. Также в облстате отметили, что в октябре подорожали безалкогольные и алкогольные напитки, сигареты, сыр, рыба, масло, молоко и хлеб. При этом статистика зафиксировала удешевление перевозок на железнодорожном транспорте почти на 7%, а также снижение цен на фрукты, сахар, масло и макароны.

Харьковчанам посоветовали, куда отдать подержанные вещи, чтобы они пошли на благое дело

В каждом районе города работают пункты «Помоги ближнему», отметили в мэрии. Они находятся в терцентрах соцуслуг. Адрес ближайшего можно найти на карте, которая есть на сайте МГ «Объектив». Там также указаны телефоны, по которым можно уточнить потребности. Одежду и обувь принимают в чистом и опрятном виде, пригодные к использованию. Кроме того, всегда актуальна потребность в средствах личной гигиены и бытовой химии. По этим же адресам могут обращаться те, кто нуждается в помощи. Работают пункты по будням с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

Туристы из Харькова заблудились в Карпатах

25-летний мужчина и его коллега заблудились при попытке подняться на гору Степанец в Верховинском районе, рассказали в ГСЧС Ивано-Франковской области. Товарищи обратились за помощью к чрезвычайникам из Верховины, которые потратили на спасательную операцию несколько часов. Путешественников нашли и сопроводили до населенного пункта, откуда те отправлялись.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Работа в Харькове и области: кому предлагают 56 тыс. грн в месяц (вакансии)

Из студии – на фронт. История ведущего телеканала из Харькова Владимира Мазура

«По Купянску у Сил обороны есть значительные достижения» — Ахиллес

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
