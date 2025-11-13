Ехали за пенсией: дрон РФ убил трех человек на Харьковщине (фото, видео)
Правоохранители сообщили подробности удара российского БпЛА, в результате которого погибли три человека на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, утром 13 ноября возле села Новоплатоновка в один из мотоблоков попал FPV-дрон. Правоохранители отметили: люди ехали в поселок Боровая, чтобы получить пенсию и гуманитарную помощь.
«На месте погибли две женщины. Еще один человек от полученных травм умер по дороге в больницу. Один человек ранен», — добавили в прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Напомним, утром глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг атаковал гражданских людей в Боровской громаде. В результате российского удара погибли три человека, еще одному травмированному медики оказывают необходимую помощь.
