Ехали за пенсией: дрон РФ убил трех человек на Харьковщине (фото, видео)

Происшествия 14:44   13.11.2025
Виктория Яковенко
Ехали за пенсией: дрон РФ убил трех человек на Харьковщине (фото, видео) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители сообщили подробности удара российского БпЛА, в результате которого погибли три человека на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, утром 13 ноября возле села Новоплатоновка в один из мотоблоков попал FPV-дрон. Правоохранители отметили: люди ехали в поселок Боровая, чтобы получить пенсию и гуманитарную помощь.

«На месте погибли две женщины. Еще один человек от полученных травм умер по дороге в больницу. Один человек ранен», — добавили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, утром глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг атаковал гражданских людей в Боровской громаде. В результате российского удара погибли три человека, еще одному травмированному медики оказывают необходимую помощь.

Автор: Виктория Яковенко
