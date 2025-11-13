Live

Новости Харькова – главное за 13 ноября: как прошла ночь

Украина 08:05   13.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 13 ноября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:05

За сутки спасатели получили 25 вызовов – что было, рассказали в ГСЧС

Утром 13 ноября в пресс-службе облуправления ГСЧС сообщили, что в течение суток у спасателей было 25 вызовов. 15 раз сотрудники выезжали тушить пожары.

При этом четыре возгорания бушевали из-за российских обстрелов. Так накануне днем враг ударил по центральной части Харькова. Горел склад на территории гражданского предприятия. Огонь охватил 400 квадратных метров.

«Были повреждены рядом расположенные жилые дома и другие постройки. Пожарные оперативно локализовали два очага возгораний, предотвратив дальнейшее распространение пламени, а также спасли двух гражданских людей, оказавшихся заблокированными в собственных квартирах в результате взрывов», – отметили в ГСЧС.

07:20

Ночью Харьковщину атаковали российские БпЛА

Тревогу в Харькове и области первый раз этой ночью объявили в 00:28. До этого в Воздушных силах ВСУ сообщили: в Сумской области зафиксировали российский беспилотник, который двигается в сторону Харьковской и Полтавской областей.

Помимо этого, по информации украинских защитников, группа БпЛА начала атаковать в сторону Запорожской области. Отбой тревоги дали в 02:35. А в 04:39 ее возобновили – враг вновь выпустил дроны. Под угрозой оказались Харьковская, Полтавская, Днепропетровская и Запорожская области.

На этого раз тревога длилась около двух часов. В 06:03 на Харьковщине стало «тихо» и по состоянию на 07:20 тревоги в регионе нет.

Читайте также: Сегодня 13 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Как будут отключать свет в Харькове и области 13 ноября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 13 ноября — график
12.11.2025, 22:07
Переполох из-за планов Путина, атака БпЛА на Харьков — итоги 12 ноября
Переполох из-за планов Путина, атака БпЛА на Харьков — итоги 12 ноября
12.11.2025, 23:00
«Серая пелена»: прогноз погоды в Харькове и области на 13 ноября
«Серая пелена»: прогноз погоды в Харькове и области на 13 ноября
12.11.2025, 18:45
Новости Харькова – главное за 12 ноября: атака «Шахедов», приезжал Шмыгаль
Новости Харькова – главное за 12 ноября: атака «Шахедов», приезжал Шмыгаль
12.11.2025, 21:45
Где выдают бесплатные горячие обеды в Харькове: адреса
Где выдают бесплатные горячие обеды в Харькове: адреса
11.11.2025, 12:33
За сутки спасатели получили 25 вызовов – что было, рассказали в ГСЧС
За сутки спасатели получили 25 вызовов – что было, рассказали в ГСЧС
13.11.2025, 07:58

Новости по теме:

12.11.2025
Переполох из-за планов Путина, атака БпЛА на Харьков — итоги 12 ноября
12.11.2025
Новости Харькова – главное за 12 ноября: атака «Шахедов», приезжал Шмыгаль
11.11.2025
Тревога в приграничье Харьковщины, Лозовая без тепла — итоги 11 ноября
11.11.2025
Новости Харькова – главное за 11 ноября: слышали взрыв, Лозовщина без тепла
10.11.2025
Метро заработало в Харькове, Змиевская ТЭС разбита — итоги 10 ноября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное за 13 ноября: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2025 в 08:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".