Новости Харькова – главное за 13 ноября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:05

За сутки спасатели получили 25 вызовов – что было, рассказали в ГСЧС

Утром 13 ноября в пресс-службе облуправления ГСЧС сообщили, что в течение суток у спасателей было 25 вызовов. 15 раз сотрудники выезжали тушить пожары.

При этом четыре возгорания бушевали из-за российских обстрелов. Так накануне днем враг ударил по центральной части Харькова. Горел склад на территории гражданского предприятия. Огонь охватил 400 квадратных метров.

«Были повреждены рядом расположенные жилые дома и другие постройки. Пожарные оперативно локализовали два очага возгораний, предотвратив дальнейшее распространение пламени, а также спасли двух гражданских людей, оказавшихся заблокированными в собственных квартирах в результате взрывов», – отметили в ГСЧС.

07:20

Ночью Харьковщину атаковали российские БпЛА

Тревогу в Харькове и области первый раз этой ночью объявили в 00:28. До этого в Воздушных силах ВСУ сообщили: в Сумской области зафиксировали российский беспилотник, который двигается в сторону Харьковской и Полтавской областей.

Помимо этого, по информации украинских защитников, группа БпЛА начала атаковать в сторону Запорожской области. Отбой тревоги дали в 02:35. А в 04:39 ее возобновили – враг вновь выпустил дроны. Под угрозой оказались Харьковская, Полтавская, Днепропетровская и Запорожская области.

На этого раз тревога длилась около двух часов. В 06:03 на Харьковщине стало «тихо» и по состоянию на 07:20 тревоги в регионе нет.