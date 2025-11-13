Live

Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ

Фронт 16:47   13.11.2025
Виктория Яковенко
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 проинформировал, что с начала суток враг атаковал на Харьковщине 16 раз.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боев в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Красного Первого.

На Купянском направлении с начала суток враг восемь раз пытался продвинуться на позиции украинских защитников в районах Новоосиново, Петропавловки, Песчаного и Глушковки. Один бой продолжается.

Напомним, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона заявил, что, по его убеждению, у Сил обороны есть значительные достижения в Купянске. Он отметил: по состоянию на сегодняшний день враг не смог оккупировать левобережную Купянщину. СОУ разбили его ударно-штурмовой потенциал. Также оккупанты пытались инфильтрироваться по северо-западной окраине, однако их обнаружили, уничтожили или взяли в плен. Что касается самого города – враг также не смог оккупировать Купянск и контролировать его.

Виктория Яковенко
