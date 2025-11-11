Синегубов: трое мужчин ранены из-за российских обстрелов

Утром 11 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под атакой РФ оказались шесть населенных пунктов региона.

«В результате обстрела в с. Рубежное Волчанской громады пострадали 24-летний и 42-летний мужчины, а также 16-летний парень», – уточнил Синегубов.

В течение суток по области ударило такое вооружение:

ракета (тип устанавливается);

три БпЛА типу «Герань-2»;

fpv-дрон;

три БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Богодухове повреждены два административных здания, торговый киоск, авто, кафе, банк и храм, в Купянском районе враг повредил частный дом, гараж и авто.

«В Изюмском районе поврежден магазин (поселок Боровая); в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Рубежное); в Харьковском районе повреждены административные здания (сел. Высокий)», – написал Синегубов.