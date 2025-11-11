Live

Синегубов: трое мужчин ранены из-за российских обстрелов

Происшествия 10:15   11.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: трое мужчин ранены из-за российских обстрелов Фото: пресс-служба ХОВА

Утром 11 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под атакой РФ оказались шесть населенных пунктов региона. 

«В результате обстрела в с. Рубежное Волчанской громады пострадали 24-летний и 42-летний мужчины, а также 16-летний парень», – уточнил Синегубов.

В течение суток по области ударило такое вооружение:

  • ракета (тип устанавливается);
  • три БпЛА типу «Герань-2»;
  • fpv-дрон;
  • три БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Богодухове повреждены два административных здания, торговый киоск, авто, кафе, банк и храм, в Купянском районе враг повредил частный дом, гараж и авто.

«В Изюмском районе поврежден магазин (поселок Боровая); в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Рубежное); в Харьковском районе повреждены административные здания (сел. Высокий)», – написал Синегубов.

Читайте также: В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно
В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно
11.11.2025, 07:30
Прекратившая генерацию Змиевская ТЭС питала всю Харьковщину — Укрэнерго 📹
Прекратившая генерацию Змиевская ТЭС питала всю Харьковщину — Укрэнерго 📹
10.11.2025, 20:45
Новости Харькова – главное за 11 ноября: в городе раздался звук взрыва
Новости Харькова – главное за 11 ноября: в городе раздался звук взрыва
11.11.2025, 09:15
Россияне продвинулись на севере от Харькова – подробности от ISW
Россияне продвинулись на севере от Харькова – подробности от ISW
11.11.2025, 07:19
«Это была баллистика»: Терехов рассказал, куда «прилетело» утром
«Это была баллистика»: Терехов рассказал, куда «прилетело» утром
11.11.2025, 09:04
Синегубов: трое мужчин ранены из-за российских обстрелов
Синегубов: трое мужчин ранены из-за российских обстрелов
11.11.2025, 10:15

Новости по теме:

27.08.2025
За сутки под удары попали восемь населенных пунктов области: данные Синегубова
18.08.2025
За сутки на Харьковщине 34 раненых и пять погибших из-за российских обстрелов
14.08.2025
Погиб мужчина, ранена женщина – Синегубов о сутках на Харьковщине
07.08.2025
Синегубов: за сутки на Харьковщине – трое раненых
23.07.2025
Пять людей ранены на Харьковщине в результате обстрелов – Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов: трое мужчин ранены из-за российских обстрелов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2025 в 10:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 11 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под атакой РФ оказались шесть населенных пунктов региона. ".