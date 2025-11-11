Синегубов: трое мужчин ранены из-за российских обстрелов
Фото: пресс-служба ХОВА
Утром 11 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под атакой РФ оказались шесть населенных пунктов региона.
«В результате обстрела в с. Рубежное Волчанской громады пострадали 24-летний и 42-летний мужчины, а также 16-летний парень», – уточнил Синегубов.
В течение суток по области ударило такое вооружение:
- ракета (тип устанавливается);
- три БпЛА типу «Герань-2»;
- fpv-дрон;
- три БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов в Богодухове повреждены два административных здания, торговый киоск, авто, кафе, банк и храм, в Купянском районе враг повредил частный дом, гараж и авто.
«В Изюмском районе поврежден магазин (поселок Боровая); в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Рубежное); в Харьковском районе повреждены административные здания (сел. Высокий)», – написал Синегубов.
Читайте также: В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: начальник ХОВА, обстрелы, прилеты, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Синегубов: трое мужчин ранены из-за российских обстрелов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 ноября 2025 в 10:15;