Синєгубов: троє чоловіків поранені через російські обстріли

Вранці 11 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під атакою РФ опинилися шість населених пунктів регіону.

“Внаслідок обстрілу в с. Рубіжне Вовчанської громади постраждали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по області вдарило таке озброєння:

ракета (тип встановлюється);

три БпЛА типу “Герань-2”;

fpv-дрон;

три БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Богодухові пошкоджені дві адміністративні будівлі, торговий кіоск, авто, кафе, банк та храм, у Куп’янському районі ворог пошкодив приватний будинок, гараж та авто.

“В Ізюмському районі пошкоджено магазин (сел. Борова); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Рубіжне); у Харківському районі пошкоджено адміністративні будівлі (сел. Високий)“, – написав Синєгубов.