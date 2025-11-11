Синєгубов: троє чоловіків поранені через російські обстріли
Вранці 11 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під атакою РФ опинилися шість населених пунктів регіону.
“Внаслідок обстрілу в с. Рубіжне Вовчанської громади постраждали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець”, – уточнив Синєгубов.
Протягом доби по області вдарило таке озброєння:
- ракета (тип встановлюється);
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- fpv-дрон;
- три БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли в Богодухові пошкоджені дві адміністративні будівлі, торговий кіоск, авто, кафе, банк та храм, у Куп’янському районі ворог пошкодив приватний будинок, гараж та авто.
“В Ізюмському районі пошкоджено магазин (сел. Борова); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Рубіжне); у Харківському районі пошкоджено адміністративні будівлі (сел. Високий)“, – написав Синєгубов.
Читайте також: У Харкові сьогодні чули вибух – що відомо
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: троє чоловіків поранені через російські обстріли», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2025 в 10:15;