Синєгубов: троє дітей постраждали від обстрілів РФ
Харків та дев’ять населених пунктів області обстріляли росіяни за добу, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Золочів постраждали 44-річний чоловік, 35-річна жінка, два 3-річні і 6-річний хлопчики; у с. Дубівка Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка”, – написав начальник ХОВА.
Протягом доби росіяни випустили по регіону таке озброєння:
- чотири КАБи;
- БпЛА типу “Герань-2”;
- два БпЛА типу «Ланцет»;
- шість БпЛА типу «Молния»;
- чотири fpv-дрони;
- 12 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені три багатоповерхівки, два авто та СТО, у Богодухівському районі ворог обстріляв приватні будинки, та автомобілі.
“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новомиколаївка); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Дубівка), електромережі (с. Бобрівка); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Хотімля)“, – додав Синєгубов.
