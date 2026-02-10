Live

Синєгубов: троє дітей постраждали від обстрілів РФ

Події 08:53   10.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків та дев’ять населених пунктів області обстріляли росіяни за добу, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“У сел. Золочів постраждали 44-річний чоловік, 35-річна жінка, два 3-річні і 6-річний хлопчики; у с. Дубівка Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка”, – написав начальник ХОВА.

Протягом доби росіяни випустили по регіону таке озброєння:

  • чотири КАБи;
  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • два БпЛА типу «Ланцет»;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • 12 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені три багатоповерхівки, два авто та СТО, у Богодухівському районі ворог обстріляв приватні будинки, та автомобілі.

“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новомиколаївка); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Дубівка), електромережі (с. Бобрівка); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Хотімля)“, – додав Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
