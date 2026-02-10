Live

Події 08:31   10.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці в Харкові сталася трагедія – у вогні загинула жінка

Протягом доби рятувальники виїжджали гасити 11 пожеж у Харкові та області, дві з них розпочалися внаслідок російських обстрілів. Вогонь після “прильотів” вирував у Богодухівському та Чугуївському районах. 

“У селищі Золочів Богодухівського району ворожий FPV-дрон влучив у легковий автомобіль, спричинивши його загоряння на площі 2 м кв. Також пошкоджень зазнав приватний житловий будинок. На жаль, пʼятеро людей, серед яких троє дітей, зазнали гострої реакції на стрес”, – написали в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Тим часом у селі Хотімля на Чугуївщині після удару БпЛА спалахнув приватний будинок та господарська споруда. Вогонь охопив 40 метрів квадратних. Інформації щодо постраждалих немає.

А вранці у Харкові сталася трагедія – у пожежі загинула жінка.

“Подія сталась 10 лютого о 05:27 в Холодногірському районі міста Харкова. Горіла прибудова до приватного будинку на площі шість квадратних метрів. На місці пожежі виявлено тіло жінки, 1962 року народження. Причина пожежі — коротке замкнення електромережі”, – додали у ДСНС.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
