Генштаб повідомив, що бої на Харківщині дещо вщухли

Україна 08:11   10.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 10 лютого Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було вісім бойових зіткнень. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів біля Приліпки, Зеленого та Вовчанська.

На Куп’янському – зафіксували три штурми ЗС РФ у районі Піщаного та Довгенького.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 95 авіаційних ударів – скинув 249 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6629 дронів-камікадзе та здійснив 2946 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 68 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.

Втрати росіян сьогодні такі:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
