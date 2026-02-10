Генштаб повідомив, що бої на Харківщині дещо вщухли
Вранці 10 лютого Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було вісім бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів біля Приліпки, Зеленого та Вовчанська.
На Куп’янському – зафіксували три штурми ЗС РФ у районі Піщаного та Довгенького.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 95 авіаційних ударів – скинув 249 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6629 дронів-камікадзе та здійснив 2946 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 68 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.
Втрати росіян сьогодні такі:
