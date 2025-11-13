Сегодня 13 ноября 2025: какой праздник и день в истории

13 ноября в разные годы родились Мустафа Джемилев и Остап Вишня (Павел Губенко). В этот день в 1997-м состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины. В 1927-м открыли тоннель Холланда, под водой соединяющий Нью-Йорк и Нью-Джерси. В 1918-м началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создали Директорию УНР. В этот день провозгласили Западноукраинскую народную республику. В 1907-м Поль Корню впервые в истории взлетел в воздух на вертолете собственной конструкции.

Праздники и памятные даты 13 ноября

13 ноября – Всемирный день доброты и Международный день слепых.

Во второй четверг ноября отмечают Всемирный день юзабилити (удобства использования), Международный день качества и Международный день вина «Темпранильо».

Также сегодня День симфонического металла.

13 ноября в истории

13 ноября 1889 года родился украинский писатель Остап Вишня (настоящее имя — Павел Губенко). Подробнее.

13 ноября 1907 года изобретатель Поль Корню впервые в истории взлетел в воздух на вертолете собственной конструкции. Механизм с пилотом поднялся над землей на 50 см и продержался в воздухе 20 секунд. Подробнее.

13 ноября 1918 года началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создали Директорию УНР. Подробнее.

13 ноября 1918 года во Львове провозгласили Западноукраинскую народную Республику. Подробнее.

13 ноября 1927 года открылся тоннель Холланда – один из самых старых подводных автомобильных тоннелей мира. Он находится под рекой Гудзон и соединяет район Манхеттен в Нью-Йорке с Джерси-Сити в штате Нью-Джерси.

Сейчас этот тоннель – один из трех автомобильных переездов между Манхеттеном и Нью-Джерси (два других – это тоннель Линкольна и мост Джорджа Вашингтона). Первые планы создания этого сооружения появились еще в начале века – в 1906 году, однако строительство началось значительно позже, в 1920-м. К моменту открытия это был самый длинный непрерывный подводный тоннель для автомобильного движения в мире. Он стал первым в мире с механической вентиляцией. Там работают 84 вентилятора, которые обеспечивают обмен воздуха каждые 90 секунд. Спроектировал тоннель Клиффорд Милберн Холланд, он же являлся главным инженером на строительстве. Но не дожил до его завершения – внезапно скончался в 1924 году. Поэтому тоннель получил название в честь своего «отца».

Конструкция состоит из двух труб, одна из которых обеспечивает движение на восток, другая – на запад. Они имеют несколько разную длину – 2 608,5 м и 2 551,5 м соответственно. При этом подводные участки обеих труб одинаковые – по 1650 м. В каждой из них находится дорога из двух полос, ее общая ширина 6,1 м, а высота тоннеля – 3,8 м. Заехать туда позволяют не всякому транспорту – есть ограничения по весу и габаритам. Глубина тоннеля в самой низкой точке – 28,3 м ниже среднего уровня реки.

«Тоннель был признан Национальным историческим памятником гражданского и машиностроительного строительства в 1982 году и Национальным историческим памятником в 1993 году», — отмечает англоязычная Википедия.

13 ноября 1943 года родился будущий лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Подробнее.

13 ноября 1997 года состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины. Подробнее.

Церковный праздник 13 ноября

13 ноября чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Подробнее.

Народные приметы

Если ветер в этот день затих только к вечеру, то в ближайшие дни будет потепление.

Если на ночном небе сильно мерцают звезды, погода будет ветреной и снежной.

Что нельзя делать 13 ноября

Нельзя отправляться в далекое путешествие.

Нельзя в этот день проявлять скупость, а то встретите Новый год в нищете.